La Russia parteciperà alla Biennale di Venezia, suscitando diverse reazioni. Giuli ha chiesto le dimissioni del rappresentante del Ministero della Cultura nel consiglio di amministrazione dell’evento. Le polemiche riguardano principalmente la presenza degli artisti russi alla manifestazione. La discussione si concentra sull’impatto di questa scelta e sulle conseguenze per l’organizzazione. La situazione continua a essere al centro di attenzione pubblica e mediatica.

Non si placano le polemiche sulla Biennale di Venezia, dovute alla partecipazione degli artisti russi. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del MiC nel cda della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia. "Nominata nel cda della Fondazione veneziana il 13 marzo 2024", si legge in un comunicato - Gregoretti "non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Russia alla Biennale, Giuli chiede dimissioni del rappresentante MiC nel cda

Articoli correlati

Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...

Russia alla Biennale di Venezia. Tensione tra Giuli e ButtafuocoLa presentazione del Padiglione Italia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che...

Una raccolta di contenuti su Russia alla Biennale Giuli chiede...

Temi più discussi: Il politologo Marco Tarchi: Ecco perché sulla Russia alla Biennale Giuli sbaglia; Padiglione Russia a Venezia, tensione tra Biennale e Governo; Giuli e Buttafuoco, la Russia alla Biennale e gli amici fraterni che ora si evitano. Ma la partita è ancora aperta; Russia alla Biennale 2026, scontro tra Giuli e Buttafuoco: cosa sta succedendo davvero.

Biennale, Giuli sul padiglione della Russia: «Rispetto la scelta, ma l'arte non è libera quando c'è autocrazia». Buttafuoco: noi autonomi, niente censureVENEZIA - Prima dell'attacco di Unione europea e dei ministri di 22 Paesi alla Biennale, sul caso Russia era andata in scena una nuova puntata dello scontro, fermo ma ... ilgazzettino.it

Biennale di Venezia, il ministro Giuli chiede le dimissioni di Tamara Gregoretti: aveva detto sì al ritorno della RussiaSalta il componente del Cda della Biennale di Venezia designato dal Ministero della Cultura: si tratta di Tamara Gregoretti, giornalista e autrice televisiva. Secondo indiscrezioni, le sarebbero state ... roma.corriere.it

Se c’è la #Russia la Commissione #Ue potrebbe togliere i fondi alla #Biennale di #Venezia #Ucraina x.com

Russia alla Biennale: si condanna la guerra ma non si censura la cultura. Venezia resti spazio di libertà. La guerra in Ucraina va condannata senza ambiguità e l’aggressione russa è un fatto gravissimo. Ma altra cosa è cancellare una cultura o trasformare un - facebook.com facebook