Biennale nel caos Giuli contro consigliera del MiC che ha detto sì alla Russia

Il ministro della Cultura ha richiesto alla rappresentante del MiC nel Consiglio di amministrazione della Biennale di rimettere il mandato, affermando che il rapporto di fiducia tra loro si è interrotto. La decisione arriva dopo che la rappresentante ha espresso il proprio sì alla Russia, creando tensioni all’interno dell’istituzione. La questione ha suscitato una forte reazione da parte di Giuli, che ha preso questa misura.

"Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del MiC nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia". Lo comunica il ministero della Cultura in una nota. "Gregoretti, nominata nel Cda della Fondazione veneziana il 13 marzo 2024, non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione", si legge ancora. Mollicone (FdI): "Padiglione russo ci metterebbe in difficoltà ".