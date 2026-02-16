Ambulanza tampona camion è caos sull’Autopalio Feriti gli occupanti del mezzo sanitario e traffico in tilt

Un incidente sull’Autopalio, causato dallo scontro tra un’ambulanza e un camion, ha provocato un caos nel traffico. L’incidente è avvenuto questa mattina a Tavarnelle, nel primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio, e ha coinvolto anche gli occupanti del mezzo di soccorso, rimasti feriti. La strada, normalmente molto trafficata tra Firenze e Siena, si è subito riempita di veicoli fermi, creando lunghe code e disagi per chi viaggiava in zona.

Tavarnelle, 16 febbraio 2026 – Paura sull'Autopalio, la superstrada che collega Firenze a Siena. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, un'ambulanza della Misericordia di Poggibonsi si è scontrata con un mezzo pesante. In base ad una prima ricostruzione – ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale – sarebbe stato il mezzo sanitario a tamponare il camion. Ci sono feriti. Ad avere la peggio nello scontro è stata proprio l'ambulanza, completamente devastata nella parte anteriore. Feriti gli occupanti, tra cui il medico che si trovava al posto del passeggero, accanto al guidatore.