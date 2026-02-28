Iran esplode la gioia in strada e dalle finestre dopo la notizia della morte di Khamenei – I video

Dopo l’annuncio della morte di Ali Khamenei, la Guida Suprema dell’Iran, persone si sono radunate nelle strade delle principali città del paese, esprimendo la loro emozione attraverso festeggiamenti spontanei. Video mostrano momenti di gioia condivisa, con cittadini che gridano e sventolano bandiere. La notizia ha provocato reazioni immediate tra la popolazione, che ha manifestato il proprio stato d’animo con entusiasmo visibile.

Dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele e la notizia della morte della Guida Suprema, Ali Khamenei, le persone sono scese per le strade della principali città del Paese. I video che circolano sui social mostrano scene di esultanza a Teheran, con centinaia di iraniani che, dai balconi e dalle finestre, hanno applaudito e gridato di gioia: «Questa è l’ultima battaglia». L’uccisione dell’Ayatollah supremo, da sempre simbolo di repressione e del potere assoluto della Repubblica islamica, ha scatenato un’ondata di esultanza tra gli iraniani. La notizia della sua morte è stata inizialmente riportata dai media israeliani, che hanno affermato che il corpo del leader iraniano sarebbe stato recuperato tra le macerie. 🔗 Leggi su Open.online

