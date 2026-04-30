Nel stadio “Montilivi”, sede del Girona, una labrador ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La presenza dell’animale ha modificato alcune dinamiche legate all’ambiente calcistico, coinvolgendo anche attività di pet therapy e la condivisione di contenuti sui social media. La presenza del cane ha contribuito a creare un’atmosfera diversa durante le partite e nelle attività correlate alla squadra.

In Spagna, nel cuore dello Stadio “Montilivi”, casa del Girona, c’è una presenza che ha cambiato il modo di vivere il calcio, dentro e fuori dal campo. Si chiama Canya, ed è una labrador retriever che da quattro anni è ormai una punto di riferimento per giocatori, staff e tifosi. Non una mascotte qualunque, ma un vero cane da supporto emotivo inserito stabilmente nella vita del club catalano. Il Girona è stato tra le prime squadre al mondo a sperimentare in modo strutturato un approccio pet-friendly all’interno del calcio professionistico. Con questo termine si intende un modello di lavoro e di gestione che integra la presenza degli animali nel contesto sportivo, non come semplice elemento simbolico, ma come parte attiva del benessere di atleti, staff e ambiente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Canya, la labrador che ha trasformato il Girona in un caso unico nel calcio europeo: dal bordocampo alla pet therapy, passando per i social

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