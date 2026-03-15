Il FC Girona ha scelto un labrador come mascotte, chiamata Canya, che in queste settimane è diventata molto popolare online grazie a numerosi video e foto condivisi sui social media. La cagnolina rappresenta il club nelle occasioni ufficiali e sta conquistando l’attenzione di molti appassionati di calcio e non solo. La sua presenza ha attirato l’interesse di un vasto pubblico sulla rete.

Nelle ultime settimane sono diventati virali video e foto di Canya, la mascotte del FC Girona, club di calcio spagnolo che milita nella Liga. Canya è una labrador retriever di quattro anni, addestrata per stare con bambini, anziani e abituata alle grandi folle. È molto tranquilla e socievole, soprattutto con i più piccoli, si legge nel sito ufficiale del Girona, prima squadra al mondo ad aver adottato un’iniziativa pet-friendly. La cagnolina è diventata famosa sul web per accompagnare e dare sostegno emotivo ai calciatori durante i match. Tutti la adorano e appena possono corrono a coccolarla, anche i giocatori delle squadre avversarie. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Girona ha un labrador come mascotte: ecco Canya, la cagnolina più virale del web

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