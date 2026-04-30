Cantieri sicuri | la sfida per trasformare la norma in cultura viva

Il 28 aprile 2026 a L'Aquila, Formedil e Ance Abruzzo si sono incontrati per discutere delle nuove norme sulla sicurezza nei cantieri edilizi. Sono stati presentati i nuovi obblighi formativi e le regole sulla patente a crediti, strumenti che rafforzano le misure di sicurezza sul lavoro. La riunione ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di rendere operative le normative vigenti.

? Cosa sapere Formedil e Ance Abruzzo si sono riuniti il 28 aprile 2026 a L'Aquila.. Nuovi obblighi formativi e patente a crediti regolano la sicurezza nei cantieri edilizi.. Il 28 aprile 2026, presso la sede di Formedil a L’Aquila, Angelo Palombizio e Enrico Ricci hanno affrontato il tema della sicurezza nei cantieri per evitare che la negligenza si trasformi in tragedia umana. Il convegno, intitolato Gli attori della prevenzione in cantiere. Il datore di lavoro alla luce del nuovo obbligo formativo, è stato organizzato per celebrare la Giornata mondiale della sicurezza. L’obiettivo principale è stato quello di tracciare un percorso chiaro sulle responsabilità e sugli strumenti necessari per proteggere la vita dei lavoratori nel settore delle costruzioni, in un momento di profondi cambiamenti normativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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