Cantagallo conclusi i lavori di asfaltatura a Gricigliana In arrivo nuovi interventi

A Cantagallo, nella frazione di Gricigliana, si sono conclusi recentemente i lavori di asfaltatura. Questi interventi sono stati effettuati dopo la realizzazione della nuova rete di distribuzione del gas metano. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori interventi in zona. La conclusione dei lavori ha portato al ripristino della carreggiata, che era stata interessata dai lavori di rete.

Cantagallo (Prato), 30 aprile 2026 - Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura nella frazione di Gricigliana, nel comune di Cantagallo, a seguito degli interventi per la realizzazione della nuova rete di distribuzione del gas metano. Le opere hanno interessato in particolare via Gricigliana e via della Dogana, restituendo piena funzionalità e decoro alla viabilità locale. Gli interventi si inseriscono in un più ampio progetto di potenziamento dei servizi nella frazione montana, avviato con la realizzazione della rete del gas metano, inaugurata ufficialmente nel luglio 2025. L’opera, realizzata da Centria (gruppo Estra), ha portato il metano a 24 nuove utenze lungo un tracciato di circa 1.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantagallo, conclusi i lavori di asfaltatura a Gricigliana. In arrivo nuovi interventi Notizie correlate Perugia, interventi di asfaltatura: la mappa delle zone interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di... Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia: in settimana altri interventi e modifiche alla viabilitàA Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città.