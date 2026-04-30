Cani da slitta maltrattati e sfruttati per i turisti in Lapponia La denuncia di Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals ha denunciato il maltrattamento e lo sfruttamento di cani da slitta in Lapponia, segnalando che alcuni animali vengono usati per attirare i turisti e sottoposti a condizioni di vita discutibili. La denuncia si rivolge alle pratiche adottate in alcune zone, dove i cani sono tenuti in spazi ristretti e sottoposti a stress e affaticamento. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità competenti, chiedendo interventi per migliorare le condizioni degli animali.

Il gruppo europeo delle associazioni che si occupano di tutela e benessere animale rilanciano la campagna di sensibilizzazione di un'organizzazione finlandese, SAY, che ha reso noto le pratiche di sfruttamento e maltrattamento dei cani da slitta per accontentare i turisti che vogliono vivere l'esperienza dello sleddog.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Orrore a San Vitaliano: scoperto un lager di cani maltrattati?? Cosa sapere Carabinieri e Asl Napoli 3 Sud sequestrano sei cani maltrattati in un terreno a San Vitaliano. Lotta ai combattimenti tra cani: a Salerno il 27 marzo il convegno di Cave Canem e Humane Worlds for AnimalsA Salerno il il 27 marzo 2026 a partire dalle ore 11:00 ci sarà l'incontro organizzato da Humane Worlds for Animals e Fondazione Cave Canem sui... Contenuti di approfondimento Cani da slitta maltrattati e sfruttati per i turisti in Lapponia. La denuncia di Eurogroup for AnimalsIl gruppo europeo delle associazioni che si occupano di tutela e benessere animale rilanciano la campagna di sensibilizzazione di un'organizzazione finlandese ... fanpage.it Il DNA svela la storia degli antichi cani da slitta della Groenlandia e quella di noi umani nell’ArticoIl DNA antico del Qimmeq, un antica razza da slitta groenlandese, svela origini di questi cani e della storia umana fatta di migrazioni, adattamento e sopravvivenza nell'Artico estremo. Il Qimmeq è un ... fanpage.it