A San Vitaliano, i carabinieri e l’Asl Napoli 3 Sud hanno sequestrato sei cani che erano stati maltrattati in un terreno. L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione, e le autorità hanno portato via gli animali per le verifiche del caso. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le responsabilità e valutare eventuali azioni legali da intraprendere.

?? Cosa sapere Carabinieri e Asl Napoli 3 Sud sequestrano sei cani maltrattati in un terreno a San Vitaliano. Proprietario di 53 anni denunciato per maltrattamento dopo il ritrovamento di un animale deceduto. I carabinieri di San Vitaliano e i tecnici dell'Asl Napoli 3 Sud hanno scoperto un vero incubo in una zona di traversa Torre dell'Olmo, dove sei cani vivevano in condizioni igieniche disastrose all'interno di un terreno privato. L'ispezione ha messo a nudo un scenario che definisce un giardi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore a San Vitaliano: scoperto un lager di cani maltrattati

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