Cane intrappolato nella ringhiera del balcone | i poliziotti arrivano e trovano della droga

Gli agenti della polizia locale del reparto San Donato-San Vitale e i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento di via del Lavoro per liberare un cane rimasto incastrato nella ringhiera di un balcone. Durante l’intervento, i poliziotti hanno trovato della droga nell’appartamento. La presenza di sostanze stupefacenti è stata successivamente verificata e portata all’attenzione delle autorità competenti.

Gli agenti della polizia locale del reparto San Donato-San Vitale, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono intervenuti in un appartamento di via del Lavoro per liberare un cane rimasto incastrato nella ringhiera di un balcone.L’operazione è andata a buon fine e, una volta liberato il cane, gli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Arrivano i carabinieri in casa e cerca di disfarsi della droga lanciandola dal balcone: arrestatoI carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori "Sicilia" e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno... Lite in famiglia, in casa i poliziotti trovano la droga: due denunciatiRavenna, 8 marzo 2026 - Un uomo e una donna sono stati denunciati per spaccio in concorso al termine di un’operazione messa in campo l’altro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Un soccorritore scala un grattacielo di Sydney per raggiungere un cane scomparso intrappolato sul cornicione da giorni. La Polizia Locale di Bologna libera un cane intrappolato nella ringhiera di un balcone e trova sostanza stupefacenteTutto è nato nei giorni scorsi da un cane intrappolato nella ringhiera di un balcone, motivo per cui gli agenti del reparto San Donato - San Vitale della Polizia Locale, in supporto ai Vigili ... virgilio.it Due persone arrestate per furto in abitazione in concorso in zona BologninaI Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 23enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne marocchino residente ad Alto Reno Terme per furto in abitazione in concorso. virgilio.it