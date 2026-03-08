Due persone sono state denunciate a Ravenna dopo un’operazione della Questura nel pomeriggio di ieri. Durante un intervento in una abitazione, gli agenti hanno trovato della droga e sequestrato alcune sostanze. In seguito, è stato possibile identificare un uomo e una donna coinvolti nella vicenda, entrambi segnalati per spaccio in concorso. La polizia ha condotto ulteriori verifiche sull’episodio.

Ravenna, 8 marzo 2026 - Un uomo e una donna sono stati denunciati per spaccio in concorso al termine di un’operazione messa in campo l’altro pomeriggio dal personale della Questura di Ravenna. L’operazione ha avuto origine intorno alle 14.50 quando una Volante è intervenuta in un’abitazione a seguito della segnalazione di un acceso diverbio familiare. Durante le fasi di identificazione dei presenti (una donna italiana di 33 anni e un 39enne anch’egli italiano), l’attenzione degli agenti è stata attirata dal forte e inconfondibile odore acre proveniente dall’interno dell’appartamento. Il sospetto che nell'immobile potesse essere nascosta della droga ha spinto gli operatori ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite in famiglia, in casa i poliziotti trovano la droga: due denunciati

