BATTITI LIVE SPRING | CAST COMPLETO DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

Da bubinoblog 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Canale 5 arriverà prossimamente in prima serata “Battiti Live Spring”, uno speciale evento musicale che farà parte del popolare festival. La scaletta dello show include le esibizioni di Hunziker e Alvin, e vede la partecipazione di un cast completo di artisti che si esibiranno durante l’evento. La produzione ha annunciato ufficialmente i protagonisti e la data di trasmissione.

Prossimamente in  prima serata   su Canale 5  arriva “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione  Michelle Hunziker  con la partecipazione di  Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a  Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste,  venerdì 20, sabato 21  e  domenica 22 marzo. Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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