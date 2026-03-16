Su Canale 5 arriverà prossimamente in prima serata “Battiti Live Spring”, uno speciale evento musicale che farà parte del popolare festival. La scaletta dello show include le esibizioni di Hunziker e Alvin, e vede la partecipazione di un cast completo di artisti che si esibiranno durante l’evento. La produzione ha annunciato ufficialmente i protagonisti e la data di trasmissione.

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva “ TIM Battiti Live Spring ”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo. Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BATTITI LIVE SPRING: CAST COMPLETO DELLO SHOW DI CANALE 5 CON HUNZIKER E ALVIN

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