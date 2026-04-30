Campobasso un gesto dolce per la scienza | torna Telethon in piazza

A Campobasso, nei giorni 2 e 3 maggio, si svolgerà una manifestazione in Piazza Municipio dedicata alla raccolta fondi per Telethon. Durante l’evento, sarà possibile acquistare i Cuori di Biscotto, il cui ricavato sarà destinato a finanziare ricerche sulle malattie genetiche rare. L’iniziativa mira a sostenere le attività di Telethon attraverso una vendita di solidarietà aperta al pubblico.

? Cosa sapere Telethon raccoglie fondi in Piazza Municipio a Campobasso il 2 e 3 maggio.. La vendita dei Cuori di Biscotto finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rare.. Il prossimo 2 e 3 maggio, la piazza centrale di Campobasso ospiterà i volontari della Fondazione Telethon per la raccolta fondi legata alla campagna Cuori di Biscotto, un’iniziativa volta a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. L’appuntamento è fissato in Piazza Municipio, dove la comunità locale potrà incontrare i volontari impegnati nella missione solidale. La manifestazione si svilupperà lungo tutto il fine settimana: sabato 2 maggio i volontari saranno operativi sia durante la mattinata che nel pomeriggio, mentre la domenica 3 maggio l’attività sarà concentrata esclusivamente nella fascia mattutina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, un gesto dolce per la scienza: torna Telethon in piazza Notizie correlate “Io per lei”, torna la campagna Telethon: in piazza i Cuori di biscotto per la ricerca sulle malattie rareDal 1° al 3 maggio in tutta Italia la campagna di Fondazione Telethon a sostegno delle “mamme rare” e della ricerca scientifica sulle malattie... Leggi anche: A Lecco torna il sapore della speranza: in Piazza Garibaldi i “Cuori di biscotto” di Telethon