A Lecco torna il sapore della speranza | in Piazza Garibaldi i Cuori di biscotto di Telethon

A Lecco, nel centro cittadino di Piazza Garibaldi, si svolge un evento dedicato alla raccolta fondi per Telethon. L’iniziativa si terrà sabato 2 e domenica 3 maggio, con una replica nel fine settimana successivo. Durante le giornate, saranno presenti i “Cuori di biscotto”, un’iniziativa di solidarietà legata alla campagna di sensibilizzazione e supporto alla ricerca scientifica. La piazza si anima con questa manifestazione che coinvolge la comunità locale.

Nel cuore della città lariana, la solidarietà torna a farsi dolce. Sabato 2 e domenica 3 maggio, e in replica il fine settimana successivo, piazza Garibaldi di Lecco si vestirà dei colori della ricerca scientifica. I volontari del coordinamento lecchese di fondazione Telethon, scendono in campo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate “Io per lei”, torna la campagna Telethon: in piazza i Cuori di biscotto per la ricerca sulle malattie rareDal 1° al 3 maggio in tutta Italia la campagna di Fondazione Telethon a sostegno delle “mamme rare” e della ricerca scientifica sulle malattie... Sap e Uildm in piazza per Telethon con i “cuori di biscotto”BRINDISI - La Segreteria regionale e provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), unitamente ai volontari della Uuild (Unione italiana lotta... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A LECCO TORNA IL SAPORE DELLA SPERANZA: IN PIAZZA GARIBALDI ARRIVANO I CUORI DI BISCOTTO DI FONDAZIONE TELETHON; Mercatino regionale francese, a Lecco torna l’evento tra sapori e artigianato d’Oltralpe; In tanti ai Mercatini regionali francesi in piazza Garibaldi a Lecco; 81° Anniversario della Liberazione. Mercatino regionale francese, a Lecco torna l’evento tra sapori e artigianato d’OltralpeDal 24 al 26 aprile in piazza Garibaldi oltre 80 formaggi, vini, dolci e prodotti tipici dalla Francia Apertura dalle 12 alle 20 venerdì e dalle 9 alle 20 sabato e domenica; l’iniziativa coinvolge ope ... msn.com Telequattro Trieste. . TRIESTE | CALCI ALLE AUTO E SEDIE LANCIATE IN STRADA IN PIAZZA GARIBALDI: ARRESTATO IL MAROCCHINO E’ stato arrestato e portato al carcere del Coroneo il giovane di origine marocchina che sabato sera aveva seminato il - facebook.com facebook