campionato nazionale delle lingue trionfa studente casertano

Durante la sedicesima edizione del Campionato Nazionale delle Lingue, uno studente di una scuola superiore di Caserta si è aggiudicato il primo premio nella categoria dedicata alla lingua francese. Lo studente, appartenente al quinto anno in un liceo linguistico, ha ottenuto il riconoscimento per la sua performance nel contest dedicato alle competenze linguistiche. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di chiusura dell’evento.

Christian Marotta, della classe 5^ sezione E dell'indirizzo linguistico ESABAC del Liceo Statale 'Alessandro Manzoni' di Caserta La prestigiosa competizione, organizzata dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha visto la partecipazione di oltre 30.000 studenti provenienti da più di 600 istituti di tutta Italia. Christian si è distinto tra i 15 finalisti nazionali grazie a una prova di scrittura creativa di altissimo livello. La commissione ha motivato il primo posto lodando la "rara maturità" della sua composizione, definita una "meditazione malinconica e profonda sulla transitorietà della giovinezza". In particolare, è stata apprezzata l'originalità espressiva dell'immagine del tempo come un "oiseau chimérique", capace di elevare il tema della fugacità a una dimensione onirica e simbolica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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