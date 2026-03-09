Boulder Campionato Italiano | Giorgia Tesio domina Reusa trionfa tra gli uomini

A Bressanone si sono svolti il Campionato Italiano di boulder e la Vertikale, evento di rilievo nel panorama nazionale. Durante la competizione, Giorgia Tesio ha ottenuto la vittoria tra le donne, mentre Reusa si è imposto tra gli uomini. L’evento si è confermato come uno dei momenti principali della stagione per gli appassionati di questa disciplina.

La Vertikale di Bressanone ha ospitato l’appuntamento più prestigioso dell’anno per il boulder italiano senza tradire le attese. Nella prova unica del Campionato Italiano, Giorgia Tesio e Matteo Reusa si sono confermati i migliori, aggiudicandosi i titoli rispettivamente nelle categorie femminile e maschile. Dopo i primi appuntamenti del calendario, dominati dalle giovani promesse, la gara di Bressanone ha illuminato gli spettatori grazie ad un livello tecnico di altissimo prestigio. Spettacolo garantito anche dai blocchi firmati da Stefan Scarperi, Igor Simoni, Matteo Baschieri e Luca Camanni, pensati per mettere in difficoltà anche i climber più esperti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Reusa e Papetti protagonisti a Mozzate: spettacolo nella Coppa Italia BoulderLa seconda tappa della Coppa Italia Boulder ha regalato emozioni e grande spettacolo al Centro Federale di Mozzate, confermandosi un appuntamento...

Campionato Italiano Assoluto Boulder 2026, il 7 e 8 marzo live su Climbing TVA Bressanone sfida tricolore il 7 e 8 marzo: qualifiche sabato, semifinali e finali domenica in diretta streaming.

