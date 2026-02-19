Partinico la Fashion Week dell' istituto Dalla Chiesa come esperienza pedagogica integrata

A Partinico, la Fashion Week organizzata dall’Istituto Dalla Chiesa è nata per offrire agli studenti un'opportunità di apprendimento pratico. L’evento, promosso sotto la guida del dirigente Angelo Nasca, coinvolge i giovani in tutte le fasi della creazione di una sfilata di moda, dal design alla presentazione. I ragazzi si confrontano con aspetti concreti del lavoro nel settore, sviluppando competenze utili per il futuro. La manifestazione si svolge nel cortile della scuola, attirando anche genitori e cittadini del paese.

La Fashion Week degli Studenti promossa dall’Istituto Tecnico Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico, guidato dal dirigente scolastico Angelo Nasca, si configura come un’esperienza educativa di rilevante spessore pedagogico, capace di coniugare espressione personale, responsabilità sociale e continuità didattica in un equilibrio coerente con la missione formativa della scuola contemporanea. In un tempo in cui l’istituzione scolastica è chiamata a confrontarsi con le trasformazioni culturali, comunicative e identitarie delle nuove generazioni, iniziative come questa assumono un significato che va ben oltre la dimensione simbolica dell’abbigliamento, configurandosi come dispositivi educativi intenzionali attraverso cui accompagnare gli studenti nel delicato processo di costruzione del sé.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’Open Day 365 giorni l’anno, l’esperienza dei laboratori vivi di Partinico. Scelta pedagogica, didattica e formativaA Partinico, le scuole aprono le porte tutto l’anno, mostrando i laboratori vivi e le attività pratiche.

