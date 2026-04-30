Campegine non paga la sanzione e finisce ai domiciliari

Un uomo di 38 anni residente a Campegine è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo non aver pagato una sanzione. La vicenda giudiziaria, iniziata nel 2010 sul campo da calcio, si è conclusa con questa misura restrittiva. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e riguarda un episodio legato a un procedimento legale che si è protratto nel tempo.

Campegine (Reggio Emilia), 30 aprile 2025 - Una vicenda giudiziaria iniziata nel 2010 sul campo da calcio si è conclusa ora con la restrizione della libertà personale per un 38enne residente a Campegine. I carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto hanno eseguito un provvedimento restrittivo per l’uomo, condannato per un’aggressione avvenuta nel novembre di 16 anni fa al termine di una partita di calcetto al palasport campeginese. Uno dei testimoni, intervenuto per sedare un diverbio, era stato colpito con dei pugni, riportando traumi guaribili in una decina di giorni. Il 38enne era stato condannato dal giudice di pace a una multa di 400 euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campegine, non paga la sanzione e finisce ai domiciliari Notizie correlate Leggi anche: Condannato per lesioni e oltraggio: non paga la sanzione, finisce in semilibertà vigilata Colpi con la “truffa dello specchietto”: indagato finisce ai domiciliariTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia... Contenuti utili per approfondire Campegine: non paga la multa per un’aggressione e finisce ai domiciliariUna vicenda giudiziaria iniziata nel 2010 su un campo da calcio ha trovato la sua conclusione pochi giorni fa, con l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti di un ... nextstopreggio.it Non paga la multa per l’aggressione durante una partita di calcio: domiciliariCAMPEGINE (Reggio Emilia) – Una vicenda giudiziaria iniziata nel 2010 su un campo da calcio e che si è conclusa l’altro pomeriggio con gli arresti domiciliari per un 38enne residente a Campegine. I fa ... reggionline.com