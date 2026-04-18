Condannato per lesioni e oltraggio | non paga la sanzione finisce in semilibertà vigilata

Nella mattinata del 10 aprile, i Carabinieri di Verdello hanno arrestato un uomo di 37 anni residente a Treviglio. La persona era stata condannata per lesioni e oltraggio, ma non aveva pagato la sanzione prevista. Successivamente, è stato disposto il suo ingresso in regime di semilibertà vigilata.

Nella mattinata del 10 aprile i Carabinieri di Verdello hanno arrestato M.M., 37enne residente a Treviglio. L’uomo deve espiare una pena per fatti risalenti al gennaio 2022, quando aggredì brutalmente un agente della Polizia di Stato libero dal servizio sotto gli occhi della moglie e del figlio neonato. La vicenda risale al 20 gennaio 2022. M.M., alla guida della propria auto a Treviglio, si era reso protagonista di manovre estremamente pericolose, rischiando di travolgere il veicolo su cui viaggiava un agente del Commissariato della Polizia di Stato di Treviglio con la propria famiglia. Nonostante l’agente si fosse qualificato nel tentativo di placare gli animi, il 37enne era passato dalle minacce ai fatti, aggredendo il poliziotto, colpendolo, per poi darsi alla fuga.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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