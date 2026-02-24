Tasso di natalità ai minimi storici in Italia | 1,18 figli per donna età media 32 anni riduce possibilità per seconde e terze nascite Formazione e carriera tra i motivi I dati ISTAT

Il calo del tasso di natalità in Italia, che si ferma a 1,18 figli per donna nel 2024, deriva dalla crescente difficoltà di conciliare famiglia e lavoro. La media dell’età delle donne al primo parto si alza a 32 anni, riducendo le possibilità di seconde e terze nascite. Le giovani preferiscono investire nella formazione e nella carriera, lasciando meno spazio a progetti familiari. La diminuzione delle nascite prosegue senza sosta da anni.

Il tasso di fecondità totale in Italia è sceso nel 2024 a 1,18 figli per donna, uno dei livelli più bassi mai registrati nel Paese. Il dato è stato illustrato nel podcast ufficiale dell’Istat " Dati alla Mano ". A raccontare il fenomeno è stata Cristiana Conti che lavora per l'Istituto nella direzione per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Eurostat. Il tasso di natalità più elevato è in Irlanda, il più basso in Italia. L’analisi per la Giornata mondiale della popolazioneI tassi di natalità netti più alti del 2016 sono stati registrati in Irlanda (13,5 per 1.000 residenti), Svezia e Regno Unito (11,8‰) e Francia (11,7‰). Al contrario i più bassi sono stati registrati ... quotidianosanita.it

Una commissione parlamentare propone un piano per rilanciare il tasso di natalità in Francia. La questione divide profondamente, sia gli esperti che l'opinione pubblica - facebook.com facebook