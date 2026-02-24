Tasso di natalità ai minimi storici in Italia | 1,18 figli per donna età media 32 anni riduce possibilità per seconde e terze nascite Formazione e carriera tra i motivi I dati ISTAT

Il calo del tasso di natalità in Italia, che si ferma a 1,18 figli per donna nel 2024, deriva dalla crescente difficoltà di conciliare famiglia e lavoro. La media dell’età delle donne al primo parto si alza a 32 anni, riducendo le possibilità di seconde e terze nascite. Le giovani preferiscono investire nella formazione e nella carriera, lasciando meno spazio a progetti familiari. La diminuzione delle nascite prosegue senza sosta da anni.

Il tasso di fecondità totale in Italia è sceso nel 2024 a 1,18 figli per donna, uno dei livelli più bassi mai registrati nel Paese. Il dato è stato illustrato nel podcast ufficiale dell’Istat " Dati alla Mano ". A raccontare il fenomeno è stata Cristiana Conti che lavora per l'Istituto nella direzione per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

