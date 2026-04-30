Campagna Amica Ancona si affaccia alle Grotte di Frasassi | Genga apre la stagione dei mercati agricoli nelle mete turistiche

A Genga, vicino alle Grotte di Frasassi, si è svolta l’apertura del mercato agricolo organizzato da Campagna Amica Ancona. La manifestazione si è tenuta nei pressi dell’antica chiesa romanica di San Vittore alla Chiuse, a pochi passi dalla biglietteria delle grotte. La prima data della stagione segna l’inizio delle attività commerciali in una zona molto frequentata dai turisti, che potranno trovare prodotti locali e freschi.

All’ombra dell’incantevole chiesa romanica di San Vittore alla Chiuse e adiacente alla biglietteria delle Grotte di Frasassi. È il nuovo mercato contadino di Genga la grande novità che Campagna Amica mette a segno per la stagione 2026 con oltre dieci aziende agricole pronte a mettere in vetrina.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sigilli al centro massaggi. Maxi controlli in città e nelle mete turisticheSono stati intensificati in questi giorni i controlli dei carabinieri su tutto il territorio provinciale. Canale emiliano romagnolo, si apre la stagione idrica a sostegno di oltre 227 mila ettari di terreni agricoliCon oggi, martedì, il Consorzio Cer dà il via alla distribuzione della risorsa idrica in Romagna e apre, nel pomeriggio, il pompaggio dal fiume Po... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Senigallia: arriva l'European Spring Rally 2026, ecco come cambiano i mercati e tutti i divieti. Maltempo, il mercato Campagna Amica attiva rete di solidarietà per le aziende colpiteIl mercato Campagna Amica di Catanzaro, nel quartiere Lido, ha avviato una iniziativa di solidarietà per le attività commerciali duramente colpite dal ciclone Harry, attraverso donazioni di prodotti e ... ansa.it Campagna amica: ogni mercoledì il mercato a km0Un pranzo, una cena in famiglia sono un’occasione speciale perché si riesca a parlare di cose diverse dal solito; quando siamo insieme per un compleanno ad esempio ci divertiamo molto mentre ... lanazione.it