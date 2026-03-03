Canale emiliano romagnolo si apre la stagione idrica a sostegno di oltre 227 mila ettari di terreni agricoli

Il canale emiliano-romagnolo ha iniziato oggi la distribuzione dell’acqua, che sosterrà oltre 227 mila ettari di terreni agricoli. Il Consorzio Cer ha avviato le operazioni in Romagna e nel pomeriggio ha aperto il pompaggio dal fiume Po all’impianto Palantone, situato nel Ferrarese. Queste attività segnano l’inizio della stagione idrica nella regione.

Con oggi, martedì, il Consorzio Cer dà il via alla distribuzione della risorsa idrica in Romagna e apre, nel pomeriggio, il pompaggio dal fiume Po all'impianto Palantone nel Ferrarese. Così inizia ufficialmente dalla Romagna la stagione irrigua 2026 che vede il Canale emiliano romagnolo servire.