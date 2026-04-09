Nelle ultime settimane, i carabinieri hanno intensificato i controlli in tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso turistico. Tra le attività ispezionate, sono stati sottoposti a sequestro alcuni centri massaggi, in seguito a verifiche sul rispetto delle normative vigenti. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della città e delle località turistiche, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica.

Sono stati intensificati in questi giorni i controlli dei carabinieri su tutto il territorio provinciale. In concomitanza con le festività, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia ha disposto un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta la provincia, con particolare riguardo ai comuni di Pistoia, Montecatini Terme e San Marcello Piteglio. L’operazione, pianificata per garantire la sicurezza di residenti e turisti, ha visto l’impiego massiccio di pattuglie finalizzate alla prevenzione dei reati predatori, al monitoraggio del traffico e alla tutela dell’ordine pubblico. In città, intanto, i carabinieri hanno posto i sigilli a un centro massaggi che si trova in via Macallè. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sigilli al centro massaggi. Maxi controlli in città e nelle mete turistiche

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