Camorra a Sant'Antimo l'estorsione per il concerto di Gigi Finizio | Cinquemila euro o mettete lo stereo

La camorra di Sant’Antimo ha minacciato il locale dove si sarebbe tenuto il concerto di Gigi Finizio, chiedendo 5.000 euro o lo stereo. Le indagini hanno portato alla luce un’estorsione che coinvolge i clan Puca, Verde e Ranucci. I criminali hanno tentato di intimidire il gestore del locale, che ha deciso di denunciare. La richiesta di denaro si inserisce in un contesto di pressioni continue sulla vita notturna della zona. La vicenda ha portato all’arresto di alcuni soggetti sospettati di associazione mafiosa.

Nell'ordinanza contro i clan Puca, Verde e Ranucci anche un'estorsione al popolare cantante Gigi Finizio: la camorra avrebbe incassato 3.500 euro per permettere l'esibizione a Sant'Antimo (Napoli).