Prevenzione e salute nell' adulto | incontro con l' ex direttrice del Dipartimento di sanità pubblica dell' Ausl Romagna Raffaella Angelini

Mercoledì 22 aprile alle 15 si svolgerà a Forlì, presso il Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9, una conferenza intitolata

Mercoledì 22 aprile alle 15 si terrà a Forlì al Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza "Vaccinazioni dell’adulto: uno strumento per una vita in salute". Ne parlerà Raffaella Angelini, già direttrice del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna. L'incontro è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Vaccini e prevenzione: l’Ausl Romagna organizza un incontro con la comunità Lgbtqia+E’ in programma venerdì (30 gennaio), alle 20,30, alla Sala Pironi di Rimini (Corso d’Augusto 231), l’incontro pubblico dal titolo ‘Vaccini e...

Sanità, Martina Liut direttrice del Dipartimento materno infantile dell'Asl Toscana nord ovestMartina Liut è la nuova direttrice del Dipartimento infantile dell'Asl Toscana nord ovest.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giornata mondiale dell'attività fisica: Movimento, salute e comunità al centro delle iniziative dell’ASL di Biella, con la prima edizione della Giornata dei Camminatori Biellesi; Salute e arte nel cuore di Milano: apre il nuovo centro Humanitas in Vetra. Iscriviti e partecipa all’inaugurazione; Biodiversità urbana e salute dei cittadini: il progetto che unisce scienza e design strategico; Salute respiratoria: prevenzione, rete e accesso alle cure.

Grasselli (Sivemp): Dipartimenti di prevenzione giocano un chiave nella tutela dei consumatori e della salute pubblicaI dati della Relazione Annuale del Piano Nazionale Integrato dimostrano che i Dipartimenti di prevenzione giocano un ruolo chiave nella tutela dei consumatori e della salute pubblica, svolgendo una ... quotidianosanita.it

Prevenzione. La Asl Roma 5 lancia il nuovo portale tematico Prevenzione e stili di vitaOltre a contenere consigli per la salute e tutte le informazioni logistiche e territoriali che riguardano i diversi ambiti del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5, il portale punta a fornire ... quotidianosanita.it

Uno studio dell’Unical dimostra che la silodosina, già usata per l’ipertrofia prostatica, può inibire la crescita del canco alla mammella. Risultati promettenti, ma ancora in fase preclinica. Il lavoro del team del dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e de - facebook.com facebook

Per tantissimo tempo abbiamo immaginato le metastasi come un’esplosione caotica: cellule impazzite che si staccano dal tumore originario e si disperdono nel corpo come detriti dopo uno schianto. Ma la realtà, osservata oggi per la prima volta in tre dimensi x.com