Monteforte Irpino | Sentieri della Salute promuove benessere con cammini urbani e naturalistici per la prevenzione

Monteforte Irpino lancia “Sentieri della Salute”, un progetto che invita la gente a camminare nei percorsi urbani e naturalistici del paese. L’obiettivo è usare le passeggiate all’aria aperta per migliorare la salute e prevenire le malattie. L’iniziativa si rivolge a tutti, con percorsi adatti a diverse età e capacità, e punta a far diventare il camminare uno stile di vita quotidiano.

Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, è teatro del lancio di "Sentieri della Salute", un'iniziativa innovativa che mira a promuovere il benessere e la prevenzione attraverso l'attività fisica all'aperto. Il progetto, presentato oggi, 11 febbraio 2026, coinvolge associazioni locali, il Distretto Sanitario Asl, il Comune e medici di base, offrendo percorsi di cammino urbani e naturalistici per incentivare uno stile di vita più sano e attivo. L'idea alla base di "Sentieri della Salute" è semplice ma potente: valorizzare i Gruppi di Cammino come strumento di prevenzione. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il mondo delle associazioni e l'Asl Avellino, con un coinvolgimento diretto dei Medici di Medicina Generale, nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione.

