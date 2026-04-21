Firmati 116 contratti a tempo indeterminato Schifani ai nuovi assunti | La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia

Questa mattina, presso l'assessorato regionale della Funzione Pubblica a Palermo, sono stati firmati 116 contratti a tempo indeterminato destinati a nuovi dipendenti pubblici. Alla cerimonia era presente il presidente della Regione, che ha rivolto un messaggio ai nuovi assunti, invitandoli a contribuire alla crescita della Sicilia. La firma dei contratti rappresenta un passaggio importante per l'organico dell'amministrazione pubblica regionale.

Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i contratti di lavoro a tempo indeterminato che immettono nei ranghi della pubblica amministrazione 116 unità di personale. Nel dettaglio, si tratta di 42 funzionari economico-finanziari (ECOFI) e di 15 funzionari di controllo di gestione (COGE) selezionati tramite procedura concorsuale nel 2025. Altri 59, di cui 10 assistenti per i Centri per l'impiego e 49 funzionari, che provengono del precedente concorso indetto nel 2022, andranno a rafforzare gli uffici amministrativi di diversi dipartimenti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia» Notizie correlate La Regione torna ad assumere con 116 contratti, Schifani ai giovani funzionari: “Costruite il futuro della Sicilia”Ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione regionale con la firma di 116 contratti a tempo indeterminato nella sede dell’assessorato... Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, dal governo Schifani ok ai decretiContributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti come previsto dalla finanziaria. Contenuti utili per approfondire Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia»Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato ... gazzettadelsud.it Regione Siciliana, firmati i contratti per 116 nuovi dipendenti pubbliciPresso la sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, sono stati sottoscritti i contratti a tempo indeterminato per 116 nuove ... canalesicilia.it