Regione Calabria firmati i contratti di due nuovi dirigenti | riparte il reclutamento dopo quasi vent’anni

Oggi si è svolta la cerimonia di firma dei contratti di due nuovi dirigenti della Regione Calabria, segnando il ritorno alle procedure di reclutamento esterno per la dirigenza dopo quasi vent’anni. L’evento rappresenta un momento di svolta per l’amministrazione regionale, che ha ripreso ufficialmente le assunzioni di personale qualificato attraverso concorsi pubblici. La scelta dei nuovi dirigenti è stata formalizzata con la sottoscrizione degli atti di assunzione.