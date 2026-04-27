Regione Calabria firmati i contratti di due nuovi dirigenti | riparte il reclutamento dopo quasi vent’anni
Oggi si è svolta la cerimonia di firma dei contratti di due nuovi dirigenti della Regione Calabria, segnando il ritorno alle procedure di reclutamento esterno per la dirigenza dopo quasi vent’anni. L’evento rappresenta un momento di svolta per l’amministrazione regionale, che ha ripreso ufficialmente le assunzioni di personale qualificato attraverso concorsi pubblici. La scelta dei nuovi dirigenti è stata formalizzata con la sottoscrizione degli atti di assunzione.
Cerimonia ufficiale di sottoscrizione dei contratti di assunzione di due nuovi dirigenti della Regione Calabria: un passaggio significativo per l’amministrazione, che segna la ripresa delle procedure concorsuali esterne per la dirigenza dopo quasi vent’anni di interruzione. Alla firma erano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Stabilizzati gli ex Asu a Porto Empedocle, firmati i contratti dopo anni di attesaDopo anni di attesa arriva la stabilizzazione per i lavoratori provenienti dal bacino Asu a Porto Empedocle.
Firmati 116 contratti a tempo indeterminato. Schifani ai nuovi assunti: «La vostra missione è contribuire alla crescita della Sicilia»Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Parco Eolico Cerzeto: Regione sospende autorizzazione, chieste 40 integrazioni; Modello C2 Storico online: come scaricarlo per Regione con SPID; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti; Voucher turismo 4.0 Veneto: via al fondo perduto per b&b e alberghi.
Nuove assunzioni alla Regione Calabria, firma del contratto per due dirigenti: dopo 16 anni, via ai concorsi pubbliciSi è tenuta oggi, presso la sede della Giunta regionale, la cerimonia ufficiale di firma dei contratti di assunzione per due nuovi dirigenti della Regione Calabria. Alla presenza dell’assessore al Dip ... strettoweb.com
Regione Calabria, fine di un’attesa lunga 16 anni: firmati i contratti delle nuove dirigentiSvolta alla Regione Calabria. Firmati i primi contratti per dirigenti dopo quasi vent'anni. L'assessore Montuoro: «Finisce l'era del blocco, spazio al merito». cosenzapost.it
Al Mediterranea Village Alessandro Greco official fanpage Regione Calabria - facebook.com facebook