Camion perde carico in A1 e le bobine schiacciano l'auto Pietro Bellato muore a soli 25 anni

Un incidente sull'autostrada A1 in Toscana ha causato la morte di un giovane di 25 anni, rimasto gravemente ferito dopo che un camion ha perso il carico di bobine, che sono finite sull'auto su cui viaggiava. La fidanzata di 24 anni è stata anche ferita nell’incidente. Dopo due giorni di ricovero in ospedale, il ragazzo è deceduto a causa delle ferite riportate. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il 25enne padovano è morto dopo due giorni di ricovero all'ospedale di Siena dove era stato trasportato in gravissime condizioni a seguito dell'incidente sul tratto Toscano dell'autostrada A1 dove è rimasta ferita anche la fidanzata 24enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada Notizie correlate Pietro Bellato muore a 25 anni due giorni dopo l'incidente: la sua auto è stata travolta dalle bobine cadute da un camion. Grave la fidanzataMONTEGROTTO TERME (PADOVA) - Le enormi bobine cadute da un camion e che hanno travolto la sua auto non hanno lasciato scampo a Pietro Bellato, 25enne... Muore a 25 anni dopo l’incidente in A1: auto travolta dal carico di un tirSIENA – Non ce l’ha fatta il 25enne Pietro Bellato, originario di Montegrotto Terme (Padova), rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 28... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia lungo la A1, camion perde il carico e schiaccia un'auto: muore 25enne di Montegrotto; VIDEO | Pietro Bellato muore in un incidente, sindaco Mortandello: Condoglianze alla famiglia; Pietro Bellato muore a 25 anni due giorni dopo l'incidente: la sua auto è stata travolta dalle bobine cadute da un camion. Grave la... Chi era Pietro Bellato, 25enne morto dopo due giorni di agonia: la sua auto travolta dal carico di un camionPietro Bellato, 25 anni, è morto dopo un grave incidente sull’A1 all’altezza di Sinalunga: l’auto su cui viaggiava con la fidanzata è stata travolta dal carico perso da un camion ... tag24.it Pietro Bellato, 25 anni, perde la vita in A1 dopo la collisione con bobine cadute da un camion: grave la fidanzataUn giovane di 25 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava con la fidanzata è stata coinvolta in un incidente in autostrada causato dalla caduta di un carico da un mezzo pesante, con la r ... news.fidelityhouse.eu Il ritratto di Pietro Bellato, 25 anni di Montegrotto, deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incidente lungo il tratto toscano dell’autostrada. Aveva vestito la maglia del Bam Basket Abano Montegrotto e lavorava da Autoteam a Padova. Il sindaco: «Piangiamo - facebook.com facebook