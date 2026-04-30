Camion perde carico in A1 e le bobine schiacciano l'auto | Pietro Bellato muore a 25 anni grave la fidanzata

Un incidente sull'autostrada A1 in Toscana ha provocato la morte di un uomo di 25 anni, rimasto gravemente ferito dopo che un camion ha perso parte del carico. Le bobine cadute hanno schiacciato l'auto su cui viaggiava il giovane, che è deceduto due giorni dopo il ricovero in ospedale. La fidanzata, 24 anni, è rimasta ferita nell'incidente e si trova in condizioni gravi.

Il 25enne padovano è morto dopo due giorni di ricovero all'ospedale di Siena dove era stato trasportato in gravissime condizioni a seguito dell'incidente sul tratto Toscano dell'autostrada A1 dove è rimasta ferita anche la fidanzata 24enne.🔗 Leggi su Fanpage.it

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