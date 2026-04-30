Cambio di sede per il servizio di continuità assistenziale di San Salvo
Il servizio di continuità assistenziale di San Salvo ha cambiato sede. La Asl ha comunicato che ora si trova nei locali al piano terra della sede del distretto sanitario situata in via De Gasperi. La modifica riguarda l’ubicazione di questo servizio, che prima operava in una posizione diversa. La nuova sede è stata resa nota ufficialmente dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.
Cambia sede il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di San Salvo. La Asl ha reso noto che il servizio si trova ora nei locali al piano terra della sede del distretto sanitario in via De Gasperi.Gli utenti, dunque, non dovranno più recarsi nella precedente sede di via San.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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