Cambio di sede per il servizio di continuità assistenziale di San Salvo

Il servizio di continuità assistenziale di San Salvo ha cambiato sede. La Asl ha comunicato che ora si trova nei locali al piano terra della sede del distretto sanitario situata in via De Gasperi. La modifica riguarda l’ubicazione di questo servizio, che prima operava in una posizione diversa. La nuova sede è stata resa nota ufficialmente dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.