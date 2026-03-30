ASL Foggia Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti Disagi temporanei nei Distretti Socio Sanitari | chiesta collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale

L'ASL di Foggia ha avviato la ristrutturazione della nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti, causando temporanei disservizi nei Distretti Socio-Sanitari. Per gestire questa fase, è stata richiesta la collaborazione dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale. La modifica riguarda l'aggiornamento dei dati anagrafici e delle iscrizioni degli assistiti nel nuovo sistema.

Tutte le criticità rappresentate all’ufficio Scelta e Revoca vengono inoltrate tempestivamente al sistema Edotto che notizia lo stesso ufficio, nel caso in cui sia possibile la risoluzione del problema. ASL Foggia, nel rinnovare il proprio impegno nel superamento delle criticità, si scusa per i disagi arrecati agli utenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ASL Foggia. Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Disagi temporanei nei Distretti Socio Sanitari: chiesta collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale Articoli correlati Attivazione nuova anagrafe nazionale assistiti: sospesi alcuni serviziArezzo, 26 febbraio 2026 – In previsione dell’avvio del nuovo sistema di Anagrafe nazionale assistiti, anche sul territorio della Asl Toscana sud... Problemi al portale di scelta e revoca del medico per il passaggio alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana)È in corso in questi giorni il passaggio dei dati alla nuova Anagrafe nazionale assistiti (Ana), come richiesto dal servizio sanità digitale della...