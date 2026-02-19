Carenza di medici nel Foggiano | non si riescono a coprire i turni di continuità assistenziale

La carenza di medici nel Foggiano ha causato l’impossibilità di coprire i turni di continuità assistenziale. Lunedì mattina, il commissario straordinario della Asl Foggia ha incontrato rappresentanti delle organizzazioni sindacali di medicina generale e i sindaci di Orta Nova, Peschici, Torremaggiore e Apricena. Durante l’incontro, si sono analizzate le difficoltà a trovare medici disponibili per coprire i turni necessari. La discussione si è concentrata sulle soluzioni possibili per garantire l’assistenza ai pazienti. La situazione resta critica in molte zone del territorio.

Il segretario provinciale della Fimmg settore Continuità Assistenziale, Francesco Nardelli, ha accolto con favore l'unità di intenti emersa tra i presenti e lo spirito collaborativo che ha caratterizzato il confronto. "È rassicurante sapere che i cittadini, attraverso i loro sindaci, ritengano essenziale il presidio di Continuità Assistenziale e che le amministrazioni comunali si stiano impegnando attivamente per cercare soluzioni al problema della scopertura dei turni". Dauno Morlino ha inoltre sottolineato l'importanza di non ignorare il contributo che i giovani medici possono offrire al sistema, superando le rigidità contrattuali che oggi ne limitano il pieno coinvolgimento.