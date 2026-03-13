Uilm Brindisi cambio al vertice | Flore alla guida del sindacato metalmeccanico

Durante il 16esimo congresso della Uilm a Brindisi, è stato eletto Maurizio Flore come nuovo segretario generale del sindacato metalmeccanico. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti e iscritti, che hanno scelto di affidare la guida del sindacato a Flore in un momento di cambiamenti per l’industria locale. La nomina segna un passaggio importante nel quadro interno dell’organizzazione.

Nuova leadership per affrontare le sfide della transizione industriale del territorio. Focus su occupazione, innovazione e tutela dei lavoratori BRINDISI - In un momento decisivo per il futuro industriale di Brindisi, il 16esimo congresso della Uilm ha segnato l'inizio di una nuova fase con l'elezione di Maurizio Flore come segretario generale. L'assise congressuale, svoltasi in una fase particolarmente complessa per il lavoro metalmeccanico, ha ribadito il ruolo cruciale dell'organizzazione sindacale come forza radicata e autorevole, confermando la sua capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di rilancio. La... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Movimento 5 Stelle: a Brindisi cambio al vertice del gruppo territoriale cittadinoIvan Rampino subentra a Ruggiero Valzano, che conclude il suo incarico dopo due mandati. Cambio al vertice nel motorsport: Dario Marrafuschi alla guida della divisione Pirelli, Mario Isola nuovo direttore generale di ACI SportImportante passaggio di consegne nel mondo del motorsport italiano e internazionale.