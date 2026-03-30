Il corteo per la Global Flotilla e gli scontri in stazione Centrale | 8 nuove misure cautelari della Procura dopo l’indagine della Digos

Il corteo organizzato per la Global Flotilla ha attraversato le vie della città, attirando molti partecipanti. Durante l’evento si sono verificati scontri con le forze dell’ordine in prossimità della stazione Centrale, con alcune persone coinvolte in tensioni e atti di resistenza. A seguito delle indagini condotte dalla Digos, sono state emesse otto misure cautelari a carico di diversi soggetti.