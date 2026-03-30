Il corteo per la Global Flotilla e gli scontri in stazione Centrale | 8 nuove misure cautelari della Procura dopo l’indagine della Digos
Il corteo organizzato per la Global Flotilla ha attraversato le vie della città, attirando molti partecipanti. Durante l’evento si sono verificati scontri con le forze dell’ordine in prossimità della stazione Centrale, con alcune persone coinvolte in tensioni e atti di resistenza. A seguito delle indagini condotte dalla Digos, sono state emesse otto misure cautelari a carico di diversi soggetti.
Milano, 30 marzo 2026 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, questa mattina ha eseguito otto misure cautelari non detentive emesse nei confronti di altrettanti cittadini italiani maggiorenni ritenuti, a vario titolo, responsabili degli scontri avvenuti il 22 settembre scorso nei pressi della stazione Centrale di Milano. La guerriglia urbana a Milano (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’attività d’indagine svolta dai poliziotti della Digos della Questura di Milano ha preso il via il giorno stesso della manifestazione nel corso della quale, al termine di un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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