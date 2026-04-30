Cambi di destinazione d’uso bocciata dalla Consulta la legge regionale toscana
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge regionale toscana sulle semplificazioni edilizie, in particolare quelli che riguardano i cambi di destinazione d’uso degli immobili. La decisione riguarda passaggi specifici della normativa regionale, che ora non sono più validi. La sentenza si inserisce in un procedimento giudiziario avviato in seguito a ricorsi presentati contro la legge.
FIRENZE – La Corte Costituzionale ha inferto un colpo decisivo alla legge della Regione Toscana sulle semplificazioni edilizie, dichiarando l’illegittimità di diversi passaggi chiave relativi ai mutamenti di destinazione d’uso degli immobili. Con la sentenza 61 depositata oggi, 30 aprile 2026, i giudici della Consulta hanno accolto il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale 51 del 2025, che tentava di mediare l’applicazione del cosiddetto decreto Salva Casa statale. Il primo punto contestato riguarda gli oneri di urbanizzazione per i cambi di destinazione d’uso ‘verticali’, ovvero tra diverse categorie funzionali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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