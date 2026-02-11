Affitti brevi | Governo contro Regione Emilia-Romagna legge impugnata Nuovi limiti e destinazione d’uso contestati

Il governo ha deciso di impugnare la legge sulla regolamentazione degli affitti brevi approvata dalla Regione Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo molte polemiche sui nuovi limiti e le restrizioni sulla destinazione d’uso degli immobili. La Regione aveva introdotto norme più restrittive, che ora vengono contestate dal governo, ritenute troppo invasive e difficili da rispettare. La vicenda si sposta ora davanti ai tribunali, mentre operatori e cittadini aspettano di capire come questa disputa influenzerà il mercato degli affitti brevi nella zona.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Una svolta significativa si registra nel dibattito sugli affitti brevi in Italia, con il Consiglio dei Ministri che ha deciso di impugnare la legge approvata dalla Regione Emilia-Romagna lo scorso 17 dicembre. La decisione, giunta dopo un periodo di intensi confronti e valutazioni legali, riapre le questioni relative alla regolamentazione di un settore in rapida espansione, che impatta sia il mercato immobiliare che quello turistico. Il provvedimento emiliano, che mirava a fornire ai Comuni strumenti più efficaci per gestire il fenomeno, si scontra ora con il Governo centrale, in una dinamica che ricorda un precedente ricorso relativo alla legge toscana, poi respinto dalla Consulta.

