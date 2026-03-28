Golasecca | nuova lista civica lancia campagna elettorale

A Golasecca è stata presentata una nuova lista civica chiamata Dimensione paese, che ha annunciato ufficialmente la propria campagna elettorale. La lista sostiene la candidatura di Andrea Tovaglieri come possibile sindaco del comune. La presentazione è avvenuta nelle ultime settimane e ha coinvolto alcuni rappresentanti della lista, che hanno illustrato i punti principali del programma elettorale.

Golasecca accoglie una nuova forza politica con la lista civica Dimensione paese, che sostiene la candidatura di Andrea Tovaglieri a sindaco. La presentazione ufficiale è fissata per martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.00 nella Sala Civica Comunale. L’iniziativa riunisce volontari, lavoratori e imprenditori locali uniti dalla volontà di intervenire sulla gestione pubblica. Il programma si fonda su sei pilastri strategici mirati allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza del territorio ticinese. Una visione pragmatica per il futuro locale. La proposta elettorale non si limita a slogan generici ma declina l’azione amministrativa in ambiti precisi: dal bilancio pubblico alle politiche sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golasecca: nuova lista civica lancia campagna elettorale Articoli correlati La coalizione civica Pettinari apre la campagna elettorale bis e presenta le linee programmaticheLa coalizione civica Pettinari apre la campagna elettorale e presenta le linee programmatiche nella mattinata di sabato 16 gennaio. Leggi anche: Appalti, Assorup lancia la ‘campagna elettorale della competenza' Tutti gli aggiornamenti su Golasecca nuova lista civica lancia... Temi più discussi: I servizi abitativi non siano piegati alla polemica: il sindaco di Golasecca su Casa Bandinelli; Golasecca, è ancora scontro su Casa Bandinelli. Reggio: Ci vuole chiarezza; Madì Reggio: Basta equivoci su Casa Bandinelli. Madì Reggio: Basta equivoci su Casa BandinelliDalla destinazione di Casa Bandinelli ai costi fissi per gli appartamenti vuoti: le parole della capogruppo di opposizione sulla questione posta dalla lista Le Rondini e la replica del sindaco Ventimi ... varesenews.it Nasce Golasecca InVita: Rossella Bosco guida la nuova sfida civicaGOLASECCA, 13 marzo 2026-Il panorama politico di Golasecca si arricchisce di una nuova proposta in vista delle prossime elezioni amministrative: la lista civica Golasecca InVita. A guidare il proget ... varese7press.it Andrea Tovaglieri è il candidato #sindaco della lista #Golasecca Dimensione Paese - facebook.com facebook