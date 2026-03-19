verso il calendimaggio assisi si prepara alla festa le tappe di avvicinamento

Assisi si sta preparando al Calendimaggio, una tradizionale festa che si svolgerà dal 6 al 9 maggio. Le diverse parti coinvolte stanno portando avanti i preparativi, mentre l’ente organizzatore sta pianificando gli eventi che accompagneranno i quattro giorni di celebrazione. Tutti i dettagli sono in fase di definizione in vista dell’appuntamento che richiamerà l’attenzione della comunità locale e dei visitatori.

Grandi manovre in corso per il Calendimaggio, con le Parti impegnate nei preparativi e l’ente che sovrintende la festa che sta predisponendo gli appuntamenti che tireranno la volata ai quattro giorni - dal 6 al 9 maggio – tanto attesi dagli assisani. Si comincerà il 28 marzo con Echo la Primavera, itinerario musicale arricchito da danza e canto grazie all’intrattenimento curato dai partaioli di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra e con la partecipazione della Banda musicale di Cannara - Concerto musicale “Francesco Morlacchi“ che si concluderà con la cena in Piazza "SottoSopra" (contributo volontario minimo di 20 euro, esclusi i bambini fino a 11 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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