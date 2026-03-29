calendario fiscale di aprile 2026 tutte le scadenze da pagare nel corso del mese

Ad aprile 2026 si concentrano diverse scadenze fiscali, con date importanti per i contribuenti. Durante il mese, si devono effettuare pagamenti e presentare documenti relativi a varie imposte e contributi. Le scadenze coinvolgono sia le persone fisiche che le aziende, con specifici termini per il versamento di imposte dirette, IVA e altri obblighi fiscali.

Ad aprile il calendario fiscale entra nel vivo e concentra alcune delle scadenze più rilevanti dell’anno. Non parliamo soltanto di adempimenti ordinari, perché il quarto mese del 2026 segna anche l’ avvio della stagione dichiarativa e la finalizzazione di importanti misure come la rottamazione delle cartelle. Per contribuenti, professionisti e imprese, conoscere con precisione le date è fondamentale per evitare sanzioni e organizzare correttamente i pagamenti. Le scadenze sono distribuite lungo tutto il mese, ma il vero snodo fiscale si concentrerà in particolare negli ultimi giorni prima di maggio. Calendario fiscale aprile 2026: tutte le date principali da segnare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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