Fuori strada con l' auto | ragazzo di 22 anni grave in ospedale

Nella notte, un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via San Giacomo a Rezzato. La vettura su cui viaggiava è finita fuori strada, senza coinvolgimento di altri veicoli, in un'area di campagna di fronte alla cascina San Giacomo. Le condizioni del conducente sono considerate serie e attualmente si trova in ospedale.

Sono serie le condizioni del ragazzo di 22 anni alla guida della vettura che nella notte è finita fuori strada, a quanto pare in autonomia e senza il coinvolgimento di altri veicoli, in Via San Giacomo a Rezzato, praticamente di fronte all'omonima cascina, appunto San Giacomo, in aperta campagna.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Fuori strada con l'auto: ragazzo di 22 anni gravissimo in ospedaleSono molto gravi le condizioni del ragazzo di 22 anni alla guida della vettura che nella notte è finita fuori strada, a quanto pare in autonomia e... Schianto frontale tra un'auto e una moto nella notte: ragazzo di 18 anni grave in ospedaleGrave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Marco muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa