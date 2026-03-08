Genova | ragazzo di 17 accoltellato alla schiena in centro nella zona della movida è grave

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena nel centro di Genova, nella zona della movida. Soccorso sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

