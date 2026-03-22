Calciomercato Milan rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il reparto

Il Milan si prepara alla sessione di calciomercato estiva con l’intenzione di intervenire nel reparto offensivo. La squadra sta valutando diverse opzioni e potrebbe apportare modifiche significative alla rosa, in vista di una possibile qualificazione in Champions League. Al momento, non sono stati annunciati acquisti ufficiali, ma si susseguono voci di un possibile ritorno di un giocatore chiave in attacco.

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: per la squadra di Massimiliano il chiaro obiettivo di tornare in Europa nella prossima stagione e chiudere la Serie A nei primi quattro posti. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (per la prima squadra il solo Fullkrug). In estate potrebbe cambiare molto, specialmente se il club dovesse giocare di nuovo la Champions League. PROSSIMA SCHEDA>>> Colpi rimandati per la difesa: restano dei dubbi per quanto riguarda gli esterni e anche i centrali. De Winter sta crescendo moltissimo, ma forse sarebbe servito un giocatore più esperto per la seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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