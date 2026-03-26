Calciomercato Roma 2026 | rivoluzione totale tra prestiti e giocatori in scadenza

Per il calciomercato del 2026, la squadra si prepara a effettuare numerosi cambiamenti, tra prestiti e giocatori in scadenza di contratto. Si tratta di un momento di transizione, con molti elementi pronti a lasciare e altri pronti ad arrivare, in vista dell’anno del centenario e della posa della prima pietra del nuovo stadio. La rosa sarà rivoluzionata in modo significativo rispetto alle stagioni precedenti.

Il 2026 può passare alla storia come l’anno 0 della gestione Friedkin. Nell’anno in cui verrà posata la prima pietra del nuovo stadio, la Roma si appresta a preparare la stagione dell’anno del centenario con una rivoluzione totale della rosa romanista. Tra prestiti e contratti in scadenza, sono 8 i giocatori destinati a salutare la capitale. Calciomercato Roma, prestiti 2026: chi resta e chi torna alla base. L’opzione del prestito, utilizzata in questi ultimi anni anche per i vincoli del settlement agreement, non ha portato ai risultati sperati in questa stagione: Malen a parte, pronto a viaggiare verso il riscatto, tra i vari che saluteranno ci saranno Tsimikas e Ferguson, presi in prestito dalla Premier League insieme a Bailey, per cui la Roma aveva già anticipato la fine del prestito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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