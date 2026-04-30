Calciomercato Roma Carlos Augusto chiave per Mancini o Palestra

L'Inter sta preparando le proprie strategie in vista del prossimo calciomercato e ha individuato in Carlos Augusto un elemento chiave per le trattative. La società valuta come potrebbe influenzare le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, coinvolgendo anche il tecnico. La presenza del calciatore nel mirino è stata confermata nelle ultime settimane, e le decisioni finali dipenderanno anche dall’andamento delle trattative con altri club.

L’ Inter programma le proprie mosse in vista della prossima sessione di calciomercato, individuando in Carlos Augusto il tassello strategico per sbloccare operazioni di alto profilo sia in entrata che in uscita. Nonostante un contratto blindato fino al 2028, l’esterno brasiliano non gode attualmente della certezza di un posto da titolare inamovibile, fattore che, unito a una valutazione di mercato che oscilla intorno ai 25 milioni di euro, lo trasforma in una preziosa pedina di scambio. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte tra gli operatori di mercato, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando seriamente di sacrificare l’ex Monza per raggiungere obiettivi funzionali al progetto tecnico di Cristian Chivu, muovendosi lungo due direttrici principali che portano rispettivamente a Roma e Bergamo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Carlos Augusto chiave per Mancini o Palestra Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Roma-Inter, asse per Carlos Augusto: Koné la chiave del maxi-affareAsse bollente tra Roma e Inter, con un intreccio di mercato che promette di ridefinire gli equilibri tattici di Gian Piero Gasperini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?; Moviola Torino-Inter: mani di Carlos Augusto su colpo di testa di Duvan Zapata, giusto dare il rigore ai granata?; ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Edicola - Juve sempre su Lewandowski e piace Stiller dello Stoccarda. Roma-Malen, riscatto scontato. Roma, Carlos Augusto e Dodò: le due alternative di Gasperini per la fasciaLa Roma del presente continua la propria rincorsa al quarto posto in campionato e sta provando a mettere da parte le polemiche societarie che hanno portato all'addio a Claudio Ranieri. L'uscita di sce ... calciomercato.com Il Napoli continua a tenere d'occhio Carlos Augusto: possibile duello con la RomaTra i profili attenzionati dal Napoli per la fascia c'è anche Carlos Augusto, terzino brasiliano in forza all'Inter. areanapoli.it Duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia! La sessione estiva di calciomercato è alle porte e la Roma è in lotta con la Juventus per il giovane attaccante del Real Madrid, Gonzalo Garcia. Il talento classe 2002, poco utilizzato dai Blancos, potrebbe essere - facebook.com facebook