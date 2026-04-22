Calciomercato Roma caos Gasperini | frattura con Ranieri e allarme bilancio

L'AS Roma si trova in difficoltà a causa di tensioni interne tra il tecnico Gasperini e il precedente allenatore Ranieri. Questa situazione ha generato uno stallo nelle decisioni legate al calciomercato e ha contribuito a una crisi che coinvolge anche il bilancio del club. Le voci provenienti dalle frequenze radiofoniche della capitale indicano che la società sta affrontando momenti complicati, con una possibile ripercussione sulla pianificazione futura della squadra.

Le frequenze radiofoniche della Capitale delineano una AS Roma paralizzata da una crisi strutturale interna che mette a rischio la pianificazione della stagione 202627. Al centro della tensione, come analizzato da Stefano Agresti ai microfoni di Radio Radio, emerge una frattura tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il Direttore Tecnico Claudio Ranieri definita “ai limiti dell’impossibile” da ricomporre. La mancanza di una figura di mediazione nel club, identificata da Xavier Jacobelli ( Radio Radio ) nel profilo di un dirigente alla Luca Percassi, sta alimentando un clima di incertezza che blocca le decisioni della proprietà Friedkin. Il futuro di Gasperini appare vincolato a una scelta drastica della società.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, caos Gasperini: frattura con Ranieri e allarme bilancio Notizie correlate Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Roma, caos Gasperini: l’ombra di Shipley e lo strappo totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato il muro a Trigoria: senza una programmazione immediata per la prossima stagione, il matrimonio con la Roma rischia il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gasperini-Roma, è davvero finita? Cosa chiede il tecnico per rimanere; Roma, gelo Ranieri-Gasperini: nemmeno un saluto, l'allenatore nervoso coi giornalisi. Call con Friedkin, congelato il ritorno di Totti; Roma, c'è un caso Wesley e la lite Ranieri-Gasperini: cos'è successo?; Roma, sondaggio per Chiesa: occasione a 20 milioni, alta concorrenza delle big di Serie A. Caos Roma: Gasperini esonerato come Mou e De RossiLontano cinque punti, il quarto posto è diventato anche quest’anno una chimera quasi irraggiungibile per la Roma. Il pareggio contro l’Atalanta ha fatto praticamente scorrere i titoli di coda sulle am ... calciomercato.it Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restareDopo gli ultimi avvenimenti i giocatori, insieme a gran parte della tifoseria giallorossa, sembrano compattarsi sempre più intorno al proprio allenatore ... tuttosport.com Calciomercato Roma, Angeliño ha chiesto la cessione - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Il Piano B per riscattare Malen #ASRoma #Calciomercato x.com