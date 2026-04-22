Secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', l’allenatore del Milan ha manifestato interesse per il centrocampista in vista della prossima sessione di mercato. Si tratta di un giocatore che attualmente milita in un’altra squadra italiana e che rappresenta una delle opzioni per rinforzare il reparto mediano. Al momento, ci sarebbe anche una seconda squadra interessata a ingaggiare il calciatore, creando una competizione per la sua acquisizione.

Fagioli, per 'TMW', sarebbe il primo nome di Allegri (più di Leon Goretzka?): l'allenatore livornese ha già avuto il ragazzo nativo di Piacenza alle sue dipendenze nella Juventus per due stagioni, dal 2022 al 2024, annate in cui il classe 2001 ha totalizzato 45 presenze, con 3 gol e 7 assist al suo attivo. Qualora il Milan decidesse di accontentare il desiderio del suo tecnico, però, dovrebbe fronteggiare una concorrenza folta e piuttosto agguerrita. Oltre, infatti, all'interesse di alcune squadre nella Premier League inglese, per Fagioli c'è la concreta insidia dell'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Allegri vuole Fagioli per il suo nuovo centrocampo: c’è una concorrente

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