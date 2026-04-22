Nella mattina di mercoledì 22 aprile 2026, si registrano i primi segnali di attività significative nel mercato invernale del Milan. La società rossonera sta concentrando le proprie attenzioni su due ruoli chiave: il difensore e l’attaccante, con alcuni nomi in circolazione che vengono valutati. Tra le possibili novità emerge anche il nome di un giovane centrocampista, che potrebbe essere inserito tra le trattative in corso.

Mattina molto importante, questa di mercoledì 22 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti - soprattutto in entrata - del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti. Si va dalla scelta del prossimo attaccante (di cui uno, Robert Lewandowski, è conteso alla Juventus) alla corsa al rinforzo ideale in difesa, dove il Diavolo cerca Mario Gila ma intanto spinge anche per Tiago Gabriel. Poi l'idea Nicolò Fagioli in mediana. Vediamo, dunque, insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il principale obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare le propria difesa è Mario Gila della Lazio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta Fagioli

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