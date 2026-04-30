Calciomercato Milan Kean più di un’idea | pronto blitz rossonero

Il calciomercato del Milan si concentra su Moise Kean, considerato una possibile soluzione più concreta rispetto ad altri nomi circolati nelle ultime settimane. Oltre alle voci su giocatori come Lewandowski e Lukaku, il club sta portando avanti trattative mirate per portare l’attaccante in rossonero. La strategia si basa su un profilo che si inserisce nella pianificazione tattica e gestionale del team, con un interesse che sembra più mirato e deciso.

Oltre alle varie suggestioni di mercato che vedono nomi come Lewandowski, Sorloth o Lukaku in orbita rossonera, il Milan tratta a fari spenti un profilo più concreto come quello di Moise Kean, che emerge come la soluzione tattica e di programmazione più coerente con la visione della proprietà. Sullo sfondo restano le piste Vlahovic e Dybala. L’ombra di Kean e il blitz a fari spenti. Nelle ultime ore, il mercato rossonero ha cambiato passo. Mentre l’attenzione era rivolta ai soliti nomi internazionali, il Milan ha lavorato sottotraccia su un obiettivo molto più concreto: Moise Kean. La trattativa, costruita lontano dai riflettori, si sarebbe progressivamente intensificata fino a diventare qualcosa di più di un semplice sondaggio.🔗 Leggi su Milanzone.it

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